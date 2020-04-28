Хочет всех заразить коронавирусом: вскрылись реальные планы Лукашенко

В отличие от большинства стран мира, Белоруссия не стала закрывать границы и вводить режим всеобщей изоляции. Политолог Александр Суздальцев объяснил поведение главы республики Александра Лукашенко.



Белорусский лидер хочет, чтобы заразились как можно больше людей, и в стране выработался коллективный иммунитет от коронавируса, предположил эксперт. После этого число зараженных COVID-19 начнет снижаться, и Лукашенко сможет объявить, что сделал правильный выбор, пояснил Суздальцев.



Несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, белорусский лидер не желает отменять массовые мероприятия – парад Победы пройдет 9 мая. В стране открыты магазины и кафе, работают школы и вузы, продолжается футбольный чемпионат.

Фактически общество разделилось на два лагеря. Одни поддерживают Лукашенко, другие стараются сделать все, чтобы себя обезопасить, сказал политолог в интервью "Московскому комсомольцу".

В борьбе с коронавирусом Белоруссия пошла своим путем. Лукашенко сомневается, что всеобщая изоляция поможет остановить эпидемию. Россия, на его взгляд, в этом успеха не достигла.

Более того, уверен Лукашенко, изоляция спровоцирует вторую волну эпидемии. Люди сидят по домам с ослабленным иммунитетом, а когда выйдут на улицу – станут легкой мишенью для коронавируса.

На 28 апреля COVID-19 в Белоруссии заразились более 11,2 тысячи человек. Среди соседей России республика вышла на первое место по числу заболевших.

На Украине, население которой в пять раз больше, пока зафиксировано чуть больше девяти тысяч зараженных. Впрочем, цифры эти весьма условные – протестировать всех на наличие COVID-19 невозможно.

Ранее Лукашенко озвучивал весьма оригинальные способы профилактики коронавируса. Политик призывал сограждан почаще ходить в баню, пить спиртное и работать на тракторе.