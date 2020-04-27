Вскрылась страшная ошибка Лукашенко в борьбе с коронавирусом

Не секрет, что эффективно противостоять эпидемии можно лишь в том случае, если известен ее масштаб и делаются правильные прогнозы. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, которого уже в шутку называют "главным вирусологом страны", недооценил темпы распространения коронавируса.



В конце марта белорусский лидер заявил, что республика находится на пике заболеваемости коронавирусом. В своей оценке он ссылался на данные некоего цифрового анализа.



На тот момент в Белоруссии было чуть больше 100 заразившихся. Сейчас в республике больше десяти тысяч заболевших COVID-19.

"На пике", говорите, в конце марта? "Исходя из цифрового анализа"? Ну-ну", – комментирует прогнозы "вирусолога" Лукашенко портал gazetaby.com.

Когда количество заразившихся коронавирусом в Белоруссии начало стремительно увеличиваться вопреки прогнозам главы государства, он стал упоминать в своих оценках дату 19 апреля как рубеж, после которого ситуация начнет улучшаться. На Пасху в республике было зафиксировано около 500 заболевших, а 26-го числа в стране был установлен печальный рекорд – 873 новых пациента.

При этом в республиканском Минздраве стали делать заявления, явно противоречащие словам президента. Глава ведомства Елена Богдан констатировала, что рост заболеваемости продолжается во всех регионах.

Припомнили журналисты и слова Лукашенко от 23 апреля о том, что в Белоруссии нет ни одного умершего от коронавируса пациента. Тут критики Батьки преувеличивают, ведь от самого вируса умереть невозможно – к летальному исходу могут привести осложнения.

Более того, как показывает статистика, у многих зараженных симптомы вообще не проявляются, а умереть можно от чего угодно, тем более что здорового человека сейчас практически не встретишь. Если в организме умершего нашли COVID-19, это не значит, что к летальному исходу привел именно вирус.

Поведение Александра Лукашенко в связи с коронавирусом в Белоруссии вызывает у граждан все больше вопросов. Президент не стал закрывать кафе, рестораны и другие места массового скопления, в стране при заполненных стадионах продолжаются футбольные и хоккейные матчи.