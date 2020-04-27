Тошнило несколько дней: медсестра описала мучительные симптомы коронавируса перед смертью

Медик из шотландской деревни Твидбанк Анджела Каннингем скончалась через несколько дней после своего 60-летия, заразившись коронавирусом. Во время болезни она делилась с друзьями в "Фейсбук" новостями о своем самочувствии.

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