Тошнило несколько дней: медсестра описала мучительные симптомы коронавируса перед смертью

Женщина рассказала, что в течение нескольких дней ее тошнило. Однако кашля и боли в груди не было. Перед госпитализацией она жаловалась на мучительную боль в мышцах и связках.
Целую неделю больная COVID-19 медсестра была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, сообщает The Mirror. Каннингем работала в системе здравоохранения более 30 лет.
Ее младший брат Вилли Паттерсон отметил, что женщина занималась любимым делом. Он до сих пор не может поверить, что сестры нет в живых.
Как писали "Дни.ру", по состоянию на 27 апреля лидером по числу зараженных коронавирусом в мире остаются США – там более 940 тысяч заболевших. На втором месте с 223 тысячами находится Испания. На третьем – Италия, где COVID-19 заразились 195 тысяч человек.
Напомним, происходящее из-за коронавируса в мире многие сравнивают с ситуацией перед Второй мировой войной. В частности, президент Франции Эммануэль Макрон считает, что эгоистичное поведение европейских государств может привести к власти нового диктатора.
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