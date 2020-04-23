Придет новый Гитлер: Макрон напугал последствиями эпидемии коронавируса

Стремительное распространение коронавируса в Старом Свете поставило под угрозу европейскую интеграцию. Несмотря на многочисленные пафосные речи евробюрократов о единстве ЕС, страны закрылись друг от друга и оставили соседей наедине с их проблемами. Особенно показателен пример Италии, которую пришлось спасать российским и китайским медикам и военным.
Помочь победить коронавирус на Аппенинском полуострове могла бы соседняя Франция, но в Париже решили действовать по принципу "моя хата с краю". Да и зараженных COVID-19 в Пятой республике не намного меньше, чем в Италии.
Фактически эпидемия коронавируса привела хоть и к временно, но все же неформальному распаду Евросоюза. Из-за эгоистичного поведения европейских держав может повториться трагедия первой половины прошлого века, когда Версальский договор, ознаменовавший поражение Германии в Первой мировой войне, привел к власти Адольфа Гитлера, считает президент Франции Эммануэль Макрон.
Политолог Александр Сосновский напомнил о недавних словах главы Пятой республики о том, что Париж в 1918 году унизил Берлин до такой степени, что создал идеальные условия для прихода к власти в Германии реваншистов во главе с Адольфом Гитлером. Эммануэль Макрон не исключает, что ситуация столетней давности может повториться, заявил эксперт в эфире ютуб-канала Politwera.
На 23 апреля число заболевших коронавирусом в мире приблизилось к 2,6 миллиона человек. Львиная доля зараженных приходится на США – 826 тысяч. Несмотря на это, в Белом доме объявили о поэтапном снятии карантина.
Европа постепенно приходит в себя после пика эпидемии. В Польше, Австрии, Испании начинают ослаблять ограничительные меры из-за коронавируса. Во Франции с середины мая собираются возобновить работу школ.
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