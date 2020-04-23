Тромбы в сосудах: появились данные о новых осложнениях от коронавируса

Коронавирус может способствовать появлению тромбов в сосудах. Это заметили американские ученые.

Из-за COVID-19 может сгуститься кровь, считает доктор Джина Марраццо из Университета Алабамы. Образовавшиеся тромбы в сосудах влияют на дыхательные функции. Именно по этой причине, по словам специалиста, у многих зараженных коронавирусом ухудшается обоняние.

Хуман Пур из нью-йоркского медицинского комплекса "Бет-Изрейел" заметил, что порядка пяти пациентов испытывали проблемы с дыханием из-за образовавшихся в сосудах тромбов. Процедура повышения уровня кислорода в крови не приводила к улучшению состояния. Также врачи говорят об опасности лечения тромбоза при имеющейся в организме коронавирусной инфекции.

В научной среде еще обсуждается, как тромбоз влияет на зараженных коронавирусом. Однако связь между инфекцией и кровяными сгустками очевидна, считают медики.

По состоянию на 13:44 мск 23 апреля в мире зафиксировано свыше 2,657 миллиона случаев заражения COVID-19. За все время скончался 185081 человек, выздоровели – 730347.