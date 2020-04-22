"Ответят": Лукашенко пообещал наказать за защиту школьников от коронавируса

Александр Лукашенко продолжает выступать с позиций отрицания опасности коронавируса. Соответствующим образом он строит и внутреннюю политику по борьбе с эпидемией в стране.
Лукашенко подчеркивает, что экономика Белоруссии не выдержит карантина, поэтому страна продолжает работать так, словно пандемии нет. Более того, политик грозит наказанием тем, кто пытается обеспечить хоть какую-то защиту.
Президента Белоруссии возмутило, что в некоторых школах страны дети стали носить маски, пользоваться антисептиками и рассаживаться по классу так, чтобы соблюдать социальную дистанцию. "Такого требования не было. И если где-то это есть, те, кто это ввел, ответят", – цитирует RT Александра Лукашенко.
По его словам, люди, которые принимают подобные решения, занимаются "очковтирательством и показухой". Вместо этого президент Белоруссии посоветовал открывать окна, чтобы было свежо.
Напомним, что коронавирус в России потребовал от властей страны принятия весьма радикальных мер по защите населения. Режим самоизоляции, карантин и другие санитарно-эпидемиологические ограничения вводятся в регионах в зависимости от ситуации.
Тем временем в Белоруссии коронавирус не рассматривается как серьезная угроза. Ранее Александра Лукашенко возмутили ограничения на российско-белорусской границе.
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