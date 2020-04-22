"Ответят": Лукашенко пообещал наказать за защиту школьников от коронавируса

Президент Белоруссии Александр Лукашенко пообещал наказать тех, кто пытался защитить школьников страны от коронавируса с помощью медицинских масок, антисептика и соблюдения социальной дистанции. Он подчеркнул, что таких требований не было.

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