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Коронавирус

Выздоровление от короновируса: подводные камни

Коронавирус в России. Фото: XinHua / www.globallookpress.com
В последнее время регулярно читаем сводки “с фронта": от коронавируса выздоровело столько-то и столько-то больных. Так, согласно сайту Worldometers, который ведет мировую статистику больным умершим от новой мировой заразы, по состоянию на 25 апреля сего года COVID-19 обнаружен у 2 832 454 человек. Всего же от этого злосчастного вируса в мире умерло 197 343 человек, а выздоровело 807 040 человек.
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В России статистика по смертности не такая пугающая: на сегодняшний день 74 588 человек заразилось, 681 из них скончалось, а количество вылечившихся составило 6 250 человек. Давайте попробуем разобраться, что значит вылечившийся от COVID-19 больной. В России.

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Итак, когда человек в России чувствует симптомы простуды (назовем их в данном случае симптомами ОРВИ или гриппа) он вызывает домой скорую или врача. Если у него симптомы похожи на симптомы коронавируса (сухой кашель, температура, боль в межреберье, потеря обоняния и т.д.) приезжает скорая, больной либо забирается в больницу (в тяжелом состоянии), либо остается под наблюдением врача, но специально обученные медицинские сотрудники или сотрудники Росприроднадзора в ближайшие сутки берут у него и у тех с кем он проживает мазок на коронавирус COVID-19.

Далее пациент и проживающие с ним расписываются в постановлении Главного санитарного врача (далее указывается какого региона этот врач) и дают согласие о том, что “гражданин (далее указывается его ФИО) обязан находиться в режиме изоляции в течение всего срока лечения больного коронавирусной инфекции (COVID-19) и 14 дней после его выздоровления в помещении по адресу:… (далее указывается адрес)”.

Вот здесь и начинается самое интересное. Если вы больной, а больничный вам открыли вчерашний днем, а тест у вас положительный от сегодняшнего дня, то каким днем считать начало болезни? Далее: согласно сегодняшнему протоколу лечения у больных новой вирусный инфекцией тест делается на 1-й, на 3-й и на 11-й день болезни. К последнему числу вы должны приплюсовать еще дни на проверку самого теста: это 5-7, а то и 10 дней (в зависимости от региона и удаленности от лабораторий).

Итого: если взять для примера числом болезни 1 число месяца, то при легком течении болезни больной сможет считать днем своего выздоровления 16-й, а то и 21-й день. Теперь добавьте к этому 14 дней из предписания Роспотребнадзора и вы узнаете, сколько дней должны находиться на жестком карантине. Это же относится к членам вашей семьи или проживающих с вами, которые обязаны были сдавать тест. Почему 14 дней? Во-первых, дабы исключить угрозу того, ваш тест был ложноотрицательным; во-вторых, такую методику используют в Китае и этот опыт был взят на вооружение многими странами.

В свое время, китайский профессор-вирусолог Чжао Цзиньпин заявил в интервью, растиражированном многими СМИ, что в Китае были зафиксированы случаи, когда показавший несколько отрицательных на вирус тестов больной все еще продолжал являться носителем COVID-19.

"Мы фиксируем достаточно случаев, когда пациенты, которые уже считались выздоровевшими и тест на коронавирус у которых был отрицательным, при возвращении из больницы домой показывали при сдаче нового теста в поликлинике положительный результат", – рассказал медик.

Однако это то, что касается вируса. Но если пациент, например, переболел тяжелой формой вирусной пневмонии и тесты у него уже давно отрицательные, а легкие его так и не выздоровели, то согласно мнению врачей такой пациент не являетесь выздоровевшим больным: осложнения могут длиться и один и два месяца. А согласно, опять же, предписанию Роспотребнадзора 14 дней после выздоровления он должен находиться дома.

Не болейте. Лучше остаться сейчас дома.

Автор: 25 апреля 2020, 19:31
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