Почти 6 тысяч больных за день: обнародованы неутешительные данные по коронавирусу в России

Новые случаи заражения выявили в 83 регионах страны. Лидером по числу заболевших по-прежнему остается Москва. Коронавирус подхватили 2 612 жителей столицы.
На втором месте расположилась Московская область. Здесь зарегистрировали 605 новых случаев. Тройку замыкает Санкт-Петербург с 215 заболевшими.
Таким образом, общее количество зараженных коронавирусом в России составляет 74 588. За весь период жертвами инфекции стали 681 человек, выздоровели 6250 граждан.
Отметим, в большинстве регионов страны действует режим всеобщей самоизоляции. Власти призывают людей покидать дома только в случае крайней необходимости, а также соблюдать правила гигиены.
11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении пропускной системы для передвижения на личном, служебном и общественном транспорте. Чтобы получить QR-код, гражданам необходимо подать заявку на сайте столичного правительства.
Москвичам разрешено оформить пропуск для поездок на работу, посещения медицинского учреждения и личных целей. Люди, которые ежедневно ездят на работу, могут получить пропуск, действующий до 30 апреля.
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