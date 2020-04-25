Россиян лишили последней надежды в борьбе с коронавирусом

Весь мир с нетерпением ждет вакцину от коронавируса. Одни обещают изобрести спасительное лекарство уже этим летом, другие прогнозируют его появление не ранее начала следующего года. Тем временем известный врач Александр Мясников призвал россиян не питать больших надежд относительно коронавируса.



Медик напомнил подписчикам своего телеграм-канала о прививках. По его словам, человечество изобрело вакцины от многих болезней, но люди по-прежнему болеют и умирают от них.

Врач привел нетешительную статистику. Так, эпидемия кори ежегодно уносит более 140 тысяч жизнией, пневмокок – около 2,5 миллиона. Многие люди умирают от гепатита В, столбняка, ротавируса, туберкулеза и других опасных заболеваний, напомнил Мясников.

Задача вакцины от коронавируса – создать коллективный иммунитет, пояснил эксперт. Каждый, кто отказывается от прививки, ослабляет общественные усилия по борьбе с эпидемией, подчеркнул врач.

Он напомнил, что вакцина от гриппа давно изобретена, но от него по-прежнему умирают около 1,5 миллиона человека в год. По мнению Мясникова, со временем человечество начнет относиться к коронавирусу более легкомысленно – многие будут игнорировать прививки от COVID-19.

Ранее на совещании с президентом Владимиром Путины были озвучены самые оптимистичные сроки создания вакцины от коронавируса в России. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что с к клиническим испытаниям лекарства планируется приступить с 1 июня. Если все пойдет хорошо, то к 15 июня можно выйти на государственную регистрацию вакцины.

Коронавирусом в мире заразились более 2,7 миллиона человек. В России за последние сутки выявлено 5,9 тысячи новых случаев, общее число заболевших в нашей стране превысило 70 тысяч.