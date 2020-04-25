Россиян лишили последней надежды в борьбе с коронавирусом

Медик напомнил подписчикам своего телеграм-канала о прививках. По его словам, человечество изобрело вакцины от многих болезней, но люди по-прежнему болеют и умирают от них.
Врач привел нетешительную статистику. Так, эпидемия кори ежегодно уносит более 140 тысяч жизнией, пневмокок – около 2,5 миллиона. Многие люди умирают от гепатита В, столбняка, ротавируса, туберкулеза и других опасных заболеваний, напомнил Мясников.
Задача вакцины от коронавируса – создать коллективный иммунитет, пояснил эксперт. Каждый, кто отказывается от прививки, ослабляет общественные усилия по борьбе с эпидемией, подчеркнул врач.
Он напомнил, что вакцина от гриппа давно изобретена, но от него по-прежнему умирают около 1,5 миллиона человека в год. По мнению Мясникова, со временем человечество начнет относиться к коронавирусу более легкомысленно – многие будут игнорировать прививки от COVID-19.
Ранее на совещании с президентом Владимиром Путины были озвучены самые оптимистичные сроки создания вакцины от коронавируса в России. Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург рассказал, что с к клиническим испытаниям лекарства планируется приступить с 1 июня. Если все пойдет хорошо, то к 15 июня можно выйти на государственную регистрацию вакцины.
Коронавирусом в мире заразились более 2,7 миллиона человек. В России за последние сутки выявлено 5,9 тысячи новых случаев, общее число заболевших в нашей стране превысило 70 тысяч.
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