"Наркоманы и курцы": Лукашенко сделал странное заявление о коронавирусе

Очередным громким заявлением Лукашенко отметился на совещании по вопросам амнистии и помилования осужденных лиц. "Для наркоманов и курцов – это хороший урок", – прокомментировал белорусский лидер распространение коронавируса.
По его словам, это видно по тяжелой заболеваемостью пневмонией, отягощенной коронавирусом. Лукашенко заявил, что распространение инфекции – хороший повод подумать над тем, как организовать свою жизниь "после так называемой пандемии".
При этом статистика показывает, что заболевание COVID-19 наиболее опасно для лиц старшего поколения. А сам Лукашенко и вовсе до последнего времени скептически относился к коронавирусу, называя его "массовым психозом".
Меры против распространения инфекции власти республики начали принимать в самый последний момент, когда число заболевших перевалило за две тысячи. Сейчас в Белоруссии 3728 зараженных коронавирусом, за последние сутки инфекцию выявили у 447 человек. По динамике прироста заболевших республика находится на первом месте в мире.
На этом фоне появились призывы к аресту Александра Лукашенко. Оппозиционный политик Зенон Позняк уверен: при желании белорусские силовые ведомства могут свергнуть президента за полдня.
Главу государства он назвал "социальным вирусом", который выращен Россией и запущен для уничтожения белорусской государственности и культуры. "Главная его поражающая функция – раскол белорусского общества на основе ненависти", – заявил Позняк.
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