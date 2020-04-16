"Наркоманы и курцы": Лукашенко сделал странное заявление о коронавирусе

Президент Белоруссии Александр Лукашенко продолжает удивлять странными заявлениями о коронавирусе. Когда счет погибшим от COVID-19 в республике пошел на десятки, глава государства утверждал, что от инфекции никто не умрет. Теперь он решил постращать пандемией "наркоманов и курцов".



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