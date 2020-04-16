Халатность: Лукашенко грозят арест и тюрьма из-за коронавируса

С призывом к белорусским силовикам арестовать президента страны из-за ситуации с коронавирусом выступил оппозиционный политик Зенон Позняк, проживающий в США. На родине против него заведено уголовное дело за разжигание межнациональной вражды.
По словам политика, если бы он был министром обороны или внутренних дел, арестовал бы Лукашенко и посадил за решетку за полдня. Позняк полагает, что за президента никто бы не вступился, даже Москва.
О Лукашенко оппозиционер высказался крайне жестко. Президента он назвал "социальным вирусом", который выращен Россией и запущен для уничтожения белорусской государственности и культуры. "Главная его поражающая функция – раскол белорусского общества на основе ненависти", – цитирует Позняка "Политнавигатор".
За последние сутки коронавирус в Белоруссии был выявлен у 447 человек. Общее число заболевших достигло 3728. Республика вышла на первое место в мире по динамике распространения COVID-19.
До недавних пор Лукашенко игнорировал опасность коронавируса. Смертельную инфекцию президент характеризовал как "массовый психоз" и призывал лечиться алкогольными напитками, баней и спортом. Сам глава государства продолжал играть в хоккей при заполненных трибунах.
Ограничительные меры в республике начали вводить после визита представителей Всемирной организации здравоохранения. Из-за коронавируса граждан призывают оставаться дома, занятия в школах и вузах отменены.
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