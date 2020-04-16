"Один из самых прекрасных вирусов": Малышева шокировала словами о COVID-19

Елена Малышева в прямом эфире своего инстаграм-аккаунта отметила, что COVID-19 – это "один из самых прекрасных вирусов". Подписчики и ранее обвиняли звезду в том, что она изменила мнение о коронавирусе. Можно представить, насколько шокированы они теперь.
Малышева пояснила свою позицию: коронавирусом практически не заражаются дети. По ее словам, такую инфекцию надо еще поискать, передает телеканал "360". Ведущая напомнила, что средний возраст жертв COVID-19 составляет 79,5 года.
Ранее Малышева рассказала, как повысить иммунитет и защититься от страшной болезни. Людям из группы риска она посоветовала есть продукты с большим содержанием цинка.
Между тем ситуация с коронавирусом в России остается сложной. По последним данным, врачи зафиксировали 24 490 случаев заражения на территории страны. В связи с угрозой распространения болезни приняты экстренные меры.
Коронавирус в России привел к введению карантина и ограничениям на перемещение граждан. Эти санитарно-эпидемиологические меры вряд ли отменят раньше Пасхи, которая в 2020 году отмечается 19 апреля, полагают эксперты.
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