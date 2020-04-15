"На самом острие": названа дата пика коронавируса в России

Президент Российского респираторного общества, академик РАН Александр Чучалин озвучил прогноз о том, когда пик распространения коронавируса в России пойдет на спад. Он отметил, что несмотря на все математические, речь идет лишь о предположениях.



Александр Чучалин рассказал о том, что пока нельзя точно сказать о том, до каких масштабов развернется эпидемия коронавируса в России. При этом, отметил эксперт, существуют разные математические модели для просчета разнообразных вариантов. Однако пока речь идет лишь о предположениях.

Однозначно можно утверждать лишь то, что пока в России скорость распространения коронавируса и число зараженных заметно уступает аналогичным показателям многих европейских стран. Тем не менее, болезнь стала предельно актуальной проблемой для нашей страны.

"Мы сейчас на самом острие", – цитирует издание "Православие.ru" Александра Чучалина. По его словам, сказать о том, пойдет ли скорость распространения коронавируса в России на спад или же продолжит набирать обороты, с уверенностью можно будет лишь после Великой и Светлой седмиц. "У меня есть такое чувство, что после Пасхи у нас пандемия пойдет на убыль", – признался эксперт.

Напомним, самый главный для христиан праздник – Светлое Христово Воскресенье или Пасха – в 2020 году отмечается православными 19 апреля. При этом эпидемия коронавируса, от которой страдает весь мир, может повлиять на то, как будут выглядеть торжества.

Коронавирус в России уже привел к введению карантинны мер, ограничение на перемещение и массовые сборы людей. Эксперты отмечают, что эти санитарно-эпидемиологические меры вряд ли получится отменить раньше Пасхи.