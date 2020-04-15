Первая привитая поделилась подробностями о вакцине от коронавируса

Женщина поделилась ощущениями. Она заявила, что в первый день у нее была слегка повышенная температура. Во второй – сильно болела рука. При этом 44-летняя американка добавила, что после этого все было в порядке.
Отмечается, что в ближайшее время жительнице Сиэтла должны ввести вторую дозу вакцины от COVID-19. При этом она останется под наблюдением специалистов до весны следующего года, передает НСН.
Напомним, о начале клинических испытаний вакцины от коронавируса на людях было объявлено в середине марта. Всего в них участвуют 45 человек. Препарат ранее проверили на животных.
Ранее стало известно, что больная коронавирусом американка родила, находясь в коме. В настоящее время ее дочь находится в реанимации. Сама женщина выписана из больницы домой. Увидеть ребенка она сможет только тогда, когда тест на COVID-19 покажет отрицательный результат.
Как писали "Дни.ру", ситуация с коронавирусом в мире остается очень напряженной. По данным на 15 апреля, число зараженных в мире достигло двух миллионов человек. Погибли свыше 126 тысяч человек.
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