Срочно вызывайте медиков: назван новый симптом коронавируса

Ситуация с коронавирусом в мире остается крайне напряженной. Специалисты указали на малоизвестный признак у зараженных COVID-19, указывающий на смертельную опасность.



Национальная служба здравоохранения Великобритании призвала людей в период пандемии следить за губами. Если они посинели, необходимо немедленно обратиться за врачебной помощью.

Этот тревожный признак может говорить о дефиците кислорода в крови, передает Life.ru. Эксперты уточнили, что часто симптомы коронавирусной инфекции вызывают лишь дискомфорт, и справиться с недугом при правильном лечении можно и на дому, сообщает РИА ФАН.



Ранее стало известно, что первый и самый явный симптомом заражения коронавирусом является высокая температура. С ним сталкиваются 90 процентов пациентов, сайт "Комсомольская правда". Также среди признаков инфекции – нарушение координации и нечленораздельная речь.



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