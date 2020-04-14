Победивший коронавирус 25-летний парень сделал признание

Житель Шотландии Калюм Уишарт смог вылечиться от коронавируса. Пациент признался, что считал эту болезнь менее опасной.

Калюм Уишарт из Эдинбурга почувствовал недомогание 19 марта. У молодого человека поднялась температура. Спустя некоторое время проявились и другие симптомы: кашель, затрудненное дыхание, тошнота и диарея. 26 марта Уишарт потерял сознание. Мама посчитала его мертвым.

Калюма доставили в больницу. Там у него диагностировали пневмонию, вызванную коронавирусом. Чтобы выздороветь, молодому человеку понадобилась неделя. Оказавшись дома, Уишарт решил записать видеообращение, которое позже опубликовало издание Daily Mail. Он признался, что недооценивал коронавирусную инфекцию, не думал, насколько серьезны могут быть последствия. Калюм был уверен, что сможет перенести COVID-19 как обычную простуду.

Шотландец хочет, чтобы его история заставила жителей планеты серьезнее относиться к пандемии и тщательнее соблюдать меры предосторожности. Уишарт призвал население оставаться дома и не усложнять и без того неблагоприятную обстановку в мире.

Тем временем в Великобритании выявлено более 88,5 тысяч случаев заражения коронавирусом. Пережить инфекцию не смогли свыше 11 тысяч жителей страны. Выздоровели лишь 344 человека.