Коронавирус: последние новости на сегодня, 14 апреля 2020 года

Из-за эпидемии коронавируса человечество находится в изолции уже три недели. Правительства принимают разные меры для ограничения передвижения граждан. Но пока замедлить распространение COVID-19 не удается. Последние новости о коронавирусе на 14 апреля 2020 года – в материале "Дни.ру".



Коронавирус в мире

Заболели – 1858922;

Умерли – 114309;

Выздоровели – 429487.

США вырвались далеко вперед в печальном рейтинге заболеваемости коронавирусом. В Соединенных Штатах на 14 апреля насчитывается 557 тысяч зараженных. На второе место вышла Испания – 166 тысяч. Италия со 156 тысячами заболевших переместилась на третье место.

Мировая экономика фактически встала, люди максимально сократили перемещения по миру. Особенно страдает из-за коронавируса индустрия туризма. Как отмечает британский таблоид Daily Star, возобновление работы трэвел-индустрии в глобальном масштабе можно ожидать не раньше сентября 2020 года.

Сроки зависит от того, сколько времени нужно индустрии для выздоровления, считает журналист Эоган Корри. "Я надеюсь, что снова окажусь в самолете в сентябре, но создается впечатление, что это случится только весной следующего года – пока все снова сможет полноценно функционировать", – полагает он.

Коронавирус в России

Заболели – 18328;

Умерли – 148;

Выздоровели – 1470.

За последние сутки коронавирус в России выявили у 2558 человек. Президент Владимир Путин в ходе совещания по борьбе с COVID-19 заявил, что ближайшие недели станут решающими для борьбы с эпидемией. "Все наши действия, имею в виду и профилактические меры на местах, и организацию работы всей системы здравоохранения, должны быть выстроены оптимальным образом, что называется, с запасом и с учетом всех факторов", – сказал глава государства.

К настоящему времени в России проведено более 1,3 миллиона тестов на коронавирус. В 98% случаев заболевание верно определяется, сообщила на совещании с президентом руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, количество тестов на коронавирус в России растет с каждым днем. Сейчас ежесуточно проводятся 90 тысяч исследований. Тесты делают более 400 учреждений по всей стране.

В то же время ученые продолжают искать наиболее эффективное средство для лечения коронавируса. По словам глаы Минздрава Михаила Мурашко, российская компания разработала препарат от COVID-19, клинические испытания планируется начать через 10-12 дней.

Коронавирус в Москве

Заболели – 11511;

Умерли – 72;

Выздоровели – 687.

За последние сутки выявлено более трех тысяч случаев заражения коронавирусом в Москве. Рост числа зараженных мэр столицы Сергей Собянин связал с улучшением качества тестирования.

В ходе совещания с президентом градоначальник рассказал, что в Москве снижается количество случаев госпитализации людей в тяжелом состоянии и с симптомами коронавируса. Специалисты, занимающиеся тестированием на COVID-19, стали делать более точные выводы – ошибочных выводов стало меньше, рассказал Собянин.

На время действия ограничительных мер власти разворачивают дополнительные мощности для борьбы с коронавирусом в Москве. По словам мэра, в ближайшее время для лечения пациентов будет доступно 30 тысяч коек.

Место Заболели Умерли Выздоровели Москва 11511 58 499 Россия 18328 130 1291 США 557384 22079 41733 Весь мир 1858922

114309 429487



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