Вакцина близко? Ученые обнаружили слабое место коронавируса

Ахиллесову пяту коронавируса обнаружили ученые из Университета Саутгемптона. Оказалось, что агрессивный вирус не такой сильный, как предполагалось.
Уязвимым местом COVID-19 является его оболочка, выяснили британские исследователи. Она не такая плотная, как у других смертоносных вирусов.
Это означает, что иммунная система способна эффективно бороться с уханьской инфекцией. Благодаря сравнительно тонкой "защите" вируса антитела могут атаковать его с большим успехом, сообщает "Царьград".
Открытие исследователей из Саутгемптона поможет ускорить изобретение вакцины от коронавируса. Над созданием лекарства трудятся ученые по всему миру. Наверняка британские исследователи поделятся открытием с коллегами из других стран.
На 14 апреля коронавирусом в мире заболели почти два миллиона человек. Около 500 тысяч смогли выздороветь, умерли 114 тысяч человек – в основном люди из группы риска: старики, пациенты с хроническими заболеваниями.
Коронавирус в России обнаружен у 21102 человек. За последние сутки выявлено 2774 случая заражения COVID-19. До 30 апреля в стране действует режим всеобщей изоляции. Президент Владимир Путин назвал ближайшие недели решающим временем в борьбе с коронавирусом.
Тем временем Европа начинает приходить в себя после мощной атаки коронавируса. Количество тяжелых больных в Испании, Франции и Италии уменьшается, снижается смертность от COVID-19. Австрия снимает введенные из-за эпидемии ограничения, открываются небольшие магазины. "Размораживать" экономику начала и Польша.
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