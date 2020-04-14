Превысило 20 тысяч: в России подскочило число заразившихся коронавирусом

Число заболевших коронавирусом в России по состоянию на 14 апреля увеличилось. В стране зафиксировали 2774 новых случая опасного заболевания.

COVID-19 подтвержден в 51 российском регионе. При этом зарегистрировано 22 смерти от коронавируса. Полностью выздоровели за сутки в нашей стране 224 человека.

Согласно данным оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, в столице за сутки выявлено 1489 новых случая заболевания, в Подмосковье – 460, в Санкт-Петербурге – 121. В Республике Коми 97 случаев, в Нижегородской области – 68. Всего в России зафиксировано 21 102 случая инфекции в 82 регионах.

Напомним, что ситуация с коронавирусом в России остается очень напряженной. Из-за этого в стране введен ряд экстренных мер. До 30 апреля включительно действует режим всеобщей самоизоляции. Мэр Москвы Сергей Собянин ввел для граждан цифровые пропуска. Его примеру последовало Подмосковье.

Как писали "Дни.ру", в России проведено более 1,3 миллиона тестов на коронавирус. В 98% случаев заболевание определяется верно. Кроме того, российская компания разработала препарат от COVID-19. Его клинические испытания планируется начать через десять дней.