Парадокс: странная ситуация с коронавирусом в Москве озадачила ученых

Профессор отметил, что сначала граждане сидели дома и следовали рекомендациям врачей и властей. Однако с течением времени многие перестали соблюдать карантин и вышли на улицы.
"Когда все начиналось, индекс самоизоляции в Москве был 4,0 и 4,2-4,3. Последнюю неделю он четко снижается", – заявил Евгений Ачкасов в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".
По его словам, снижение индекса самоизоляции обратно пропорционально увеличению числа инфицированных. "Это вообще парадоксальная ситуация", – сказал доктор медицинских наук.
Утром 13 апреля стало известно, что коронавирусом в Москве заразились еще 1 355 граждан. Таким образом, общее число заболевших в столице составляет 11 513. За весь период выздоровели 837 человека, скончались 82 пациента.
В настоящее время в городе действует режим обязательной самоизоляции. Жители могут покидать свои дома только в случае крайней необходимости: для похода в медучреждение, магазин или аптеку, а также для поездки на работу.
11 апреля мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о введении цифровых пропусков для передвижения на личном и общественном транспорте. Получить 16-значный код для поездок по городу можно на сайте столичного правительства, передает RT.
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