Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про коронавирус COVID-19 сегодня, 11 апреля Симптомы коронавируса

Топ новостей

У Петросяна и Брухуновой родился ребенок
Озвучены неожиданные последствия коронавируса
Стало известно об уходе Александра Домогарова
В России создали лекарство для лечения коронавируса
"Я категорически был против ": Крутой о конфликте с опозорившимся Серовым
партнеры
Суббота
11 апреля
Лента новостей
12:13
"Кашель кошмар": Дана Борисова подхватила заразу
12:01
Анастасия и Юлиан объявили о разводе через год после свадьбы
11:29
Сделано официальное заявление о состоянии госпитализированной Бабкиной
11:22
Количество заболевших коронавирусом в России превысило 13 тысяч
11:08
"Ты сдуваешься": Лещенко откровенно рассказал о своем самочувствии
10:43
"Было за нее страшно": новые подробности скандала в семье Прилучного
10:11
Назван срок окончания пандемии коронавируса в России
09:44
Актер из "Гарри Поттера" впервые станет отцом
08:45
Первый канал вернул в эфир сжульничавшую звезду "Что? Где? Когда?"
06:47
"Плохие артисты": истерику Муцениеце из-за зверств Прилучного посчитали мерзкой постановкой
04:29
Раскрыта личность новой любовницы Кержакова
02:26
Коронавирус: последние новости на сегодня, 11 апреля 2020 года
02:06
Певица Елка заявила об усыновлении ребенка
00:14
"Отмойте свои рты": униженная Гузеева спасается бегством
21:56
"Разводись и иди работать": Самбурская врезала расклеившейся Муцениеце
21:53
Назван единственный способ спасти Россию от коронавируса
21:52
В одном из московских домов жильцы затравили соседку за игру на пианино
21:41
В Москве у безработного мужчины украли 4 миллиона
21:06
"Закупайте памперсы": ситуация с коронавирусом в Москве осложнилась
20:50
В Подмосковье намерены ввести пропускной режим из коронавируса
20:45
В Башкирии из-за пандемии коронавируса закрыли все кладбища
20:24
Тренировки дома против эпидемии
20:04
Коронавирус: приколы про COVID-19
20:02
В Москве ввели пропускной режим: все подробности
20:01
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
19:57
У Бориса Корчевникова нашли коронавирус
19:48
"Ты не ты!": внешний вид Асмус стал сенсацией
19:33
Обнародована стоимость спасения жизни Бабкиной
19:24
"Живет в страхе получить": нашлись свидетели неадекватного поведения Прилучного
19:22
На глазах у жителей Хабаровска обрушилось здание
19:12
Совет на выходные, 11-12 апреля 2020 года
18:04
"Остановитесь!": Пригожин вступился за оплеванного из-за коронавируса Лещенко
18:01
Гороскоп на выходные, 11-12 апреля 2020 года
17:47
В Москве у женщины загорелись волосы на голове из-за курения
17:42
Муж Собчак снимает "карантинную любовь"
17:28
"Извращенец": развалившийся без трусов Садальский показал булочки брата
17:23
Оставшаяся одна Сати Казанова откровенно о душевной боли: Я не могу, не хочу и не буду так жить
17:11
Названа главная причина разлада в семье
17:10
Бикович из сериала "Магомаев" о смерти из-за коронавируса: Результаты будут катастрофическими
17:02
"Просто подарок": Шепелев возмутил народ заявлением о самоизоляции
17:01
Курьерская доставка: Аршавин сменил работу
16:42
"Долгожданный ребенок": 46-летняя звезда российской эстрады объявила о пополнении в семействе
16:37
Обнаружен новый переносчик коронавируса
16:16
Помощница Прилучного резко отреагировала на жуткие слова Муцениеце об избиении
16:01
Легендарный музыкант раскрыл правду о романе с Пугачевой
15:54
"Полная отключка": что случилось с пропавшей певицей МакSим
15:50
Два варианта: как будут ловить нарушителей карантина в Москве
15:44
"Замуж по залету": звезда "Дома-2" объявила о беременности
15:35
Толкалина в купальнике показала фигуру без прикрас
15:32
Опять беременна? Недавно родившая жена Тарасова вывалила округлившийся живот
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Пир во время чумы: подробности шикарной свадьбы Анастасии Волочковой
Лещенко взорвался из-за обвинений в заражении Бабкиной
"Без меня ей никак. Я ей нужен": неожиданная реакция сына Джигарханяна на выпад Цымбалюк-Романовской
"Он в рабстве у тебя?": Мартиросян изумился рассказу Бузовой о возлюбленном
У Бориса Корчевникова нашли коронавирус
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
Коронавирус

Назван срок окончания пандемии коронавируса в России

Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press/www.globallookpress.com
Коронавирус остается одной из самых обсуждаемых тем в России. Когда жителям страны стоит ждать конца пандемии, рассказал академик РАН Виктор Малеев.

Продолжение: "Ты сдуваешься": Лещенко откровенно рассказал о своем самочувствии

прочитано 1696 раз

Согласно оптимистичному прогнозу, стремительное распространение инфекции завершится в начале июня. Но он сбудется только в том случае, если врачи не совершат серьезных ошибок, а люди сократят контакты друг с другом. 

ПО ТЕМЕ

Коронавирус: последние новости на сегодня, 11 апреля 2020 года

На шаг ближе к пику: в России подскочило число больных коронавирусом

 Коронавирус в России

Сюжеты Коронавирус в России

Об окончательной победе над коронавирусом можно говорить только тогда, когда исследователи создадут вакцину. По словам Виктора Малеева, препарат должен появиться только к концу этого года. "Хорошо, если получится раньше", – цитирует академика "Парламентская газета".

Напомним, ситуация с коронавирусом в России становится все напряженнее. По последним данным, число заразившихся составляет 11 917. Большинство случаев – 7822 – зафиксировали в Москве. Жертвами инфекции стали 94 пациента. 795 граждан выздоровели.

Накануне, 10 апреля, мэр Москвы Сергей Собянин объявил о введении пропускного режима со следующей недели. На первом этапе будут пропуска для поездок на работу. На втором этапе – для поездок в других целях, на третьем – для передвижения внутри района.

Автор: 11 апреля 2020, 10:11

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Предсказан распад Украины из-за коронавируса
65-летний Лукашенко сдался под напором коронавируса
"Переживает драму": коронавирус серьезно ударил по Зеленскому
Дума и правительство взяли на контроль волнующие россиян вопросы

Шоу-бизнес

Сделано официальное заявление о состоянии госпитализированной Бабкиной
"Ты сдуваешься": Лещенко откровенно рассказал о своем самочувствии
"Было за нее страшно": новые подробности скандала в семье Прилучного
Первый канал вернул в эфир сжульничавшую звезду "Что? Где? Когда?"

Проишествия

Есть пострадавшие: подробности взрыва в центре Москвы
"Состоял на учете в психдиспансере": житель Рязани расстрелял пятерых человек из-за шума
В Москве полицейские задержали мужчину за нарушение режима самоизоляции
Блогер-фармацевт показала подарок покойного мужа

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

"Спас всю страну!": стало известно о связи пышногрудой Кошкиной с главой государства

Пышногрудая звезда постаралась на славу
Коронавирус

Коронавирус: последние новости на сегодня, 11 апреля 2020 года

Главные новости о пандемии
Шоу-бизнес

Исаевой запретили появляться на могиле Началовой

Пиарщицы звезды в шоке
Шоу-бизнес

Изменившуюся на карантине Глюк'оZу перестали узнавать

Поклонники сравнили певицу с Анджелиной Джоли

Гороскоп

Совет на выходные, 11-12 апреля 2020 года
Гороскоп на выходные, 11-12 апреля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 10 апреля 2020 года
Гороскоп на неделю с 13 по 19 апреля 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Курьерская доставка: Аршавин сменил работу
Медведева сделала заявление о смене гражданства
Тутберидзе взвыла из-за смерти близкого человека
Овечкин решился на серьезный шаг из-за пандемии коронавируса

Регионы

Через Крымский мост отказались пропускать автомобили
Леденящие душу подробности взрыва дома в Орехово-Зуево
Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+