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Коронавирус: последние новости на сегодня, 11 апреля 2020 года

Фото: Aleksey Fokin/Keystone Press Agency
Количество зараженных коронавирусом в мире упорно подбирается к двум миллионам. Ученые и медики пробуют различные способы лечения инфекции, но стопроцентной гарантии пока не может дать ни один метод. Последние новости о коронавирусе на 11 апреля 2020 года – в материале "Дни.ру". 
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Заболели – 1601103;

Умерли – 95511;

Выздоровели – 355589.

Эпицентром пандемии коронавируса с почти 500 тысячами зараженных остаются США. Американские политики призывают "серьезно наказать" Китай, с которого началось распространение COVID-19 в глобальном масштабе.

Так, сенатор-республиканец Линдси Грэм заявил, что в происходящем в США виноват не президент Дональд Трамп, а КНР. Поднебесная, заявил он, несет ответственность за гибель от коронавируса 16 тысяч американцев и 17 миллионов потерявших работу.

Ранее экономисты предсказали США рекордный уровень безработицы из-за пандемии COVID-19. Ее масштабы превзойдут Великую депрессию уверены эксперты.

Коронавирус в России

Заболели – 11917;

Умерли – 94;

Выздоровели – 795.

За последние сутки число зараженных коронавирусом в России увеличившись почти на 1800 человек. В нашей стране создали новую тест-систему для выявления антител к COVID-19. Она позволит выявлять переболевших коронавирусом и имеющих иммунитет к инфекции. 

В конца марта большинство регионов России находятся в режиме всеобщей изоляции. Постепенно субъекты Федерации начинают ослаблять принятые меры. Некоторые предприятия возобновят работу в Белгородской области, а на Чукотке откроются торговые центры и другие места массового скопления людей.

Коронавирус в Москве

Заболели – 7822;

Умерли – 31;

Выздоровели – 270.

Число зараженных коронавирусом в Москве достигло почти восьми тысяч человек. В связи с этим мэр столицы Сергей Собянин объявил о постепенном введении пропускного режима в городе начиная с понедельника, 13 апреля.

Сначала пропуска введут для поездок на работу, после чего – для других целей. При необходимости такие же меры будут предприняты для передвижения внутри района.

Кроме того, для борьбы с коронавирусом в Москве останавливаются ремонтные и строительные работы. Исключения сделаны для метрополитена, железной дороги, аэропортов и медицинских объектов. Также будет ограничена работа каршеринга. 

МестоЗаболелиУмерлиВыздоровели
Москва782231270
Россия1191794795
США4652541667225233
Весь мир1601103
95511355589 

Коронавирус | В Москве | В России | В Италии | В мире 

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Автор: 11 апреля 2020, 02:26

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