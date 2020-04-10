На шаг ближе к пику: в России подскочило число больных коронавирусом

За последние сутки в России подтвердились 1 786 новых случаев заражения коронавирусом в 57 регионах. Впервые его выявили в Тыве. За все время наблюдения больных обнаружили в 82 субъектах. Общее число пациентов с этим диагнозом в стране достигло 11 917.
Выздоровели за сутки 97 человек, умерли 18 пациентов. Общее число летальных исходов от коронавируса в стране на 10 апреля 2020 года составило 94. Вылечиться смогли 772 человека.
В Москве коронавирусом заболели 1124 человека, сообщает оперативный штаб по ситуации с эпидемией. Всего в городе заразились 7822 человека. Ситуация в столичном регионе по-прежнему самая серьезная во всей России.
В оперативном штабе Москвы по ситуации с коронавирусом отметили, что подавляющее большинство новых случаев заражения в столице затронуло граждан младше 65 лет. 43% от общего числа случаев – люди от 18 до 45 лет, еще 36,5% – от 45 до 65 лет.
Карантин в Москве действует до 1 мая и распространяется не только на людей, входящих в группу риска, а на всех горожан. Нарушать режим самоизоляции без веских причин нельзя. Похожие нормы действуют и в других регионах.
Эксперты неоднократно отмечали, что населению стоит проявить бдительность. Строгое соблюдение новых санитарно-эпидемиологических норм поможет быстрее справиться с распространением коронавируса в России и вернуться к нормальной жизни.
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