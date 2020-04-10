В Москве ввели пропускной режим: все подробности

По словам градоначальника, мера будет постепенно вводиться со следующей недели. Он поделился подробностями в эфире m24.
Собянин отметил, что на первом этапе пропускной режим сделают для поездок на работу, на втором – для других целей. На третьем этапе – для передвижения внутри района, если будет необходимость.
Сроки введения данных ограничений мэр Москвы не назвал. Отметим, что о планах столичных властей ввести систему электронных пропусков говорилось еще в марте. Но на прошлой неделе Собянин назвал эту меру преждевременной, поскольку большинство жителей мегаполиса добросовестно соблюдают режим самоизоляции в условиях эпидемии коронавируса в Москве.
Столица – не первый город, в котором ввели данную меру. Ранее это сделали в Татарстане и Нижнем Новгороде. Там для выхода на улицу граждане должны получить индивидуальный SMS-код или QR-код.
Отметим, что число зараженных коронавирусом в Москве замеряется каждый день. По состоянию на 10 апреля показатели остановились на следующих цифрах: заразились – 7822 человека, умерли 50, выздоровели – 350.
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