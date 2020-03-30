В ВОЗ опровергли популярный миф о заражении коронавирусом

Коронавирус в Москве Заболевшие звезды Шутки про коронавирус COVID-19 сегодня, 1 апреля Симптомы коронавируса

Топ новостей

У Петросяна и Брухуновой родился ребенок
Озвучены неожиданные последствия коронавируса
Стало известно об уходе Александра Домогарова
В России создали лекарство для лечения коронавируса
"Я категорически был против ": Крутой о конфликте с опозорившимся Серовым
партнеры
Среда
1 апреля
Лента новостей
18:31
Британские ученые указали на главных жертв коронавируса
18:21
У Самойловой после развода с Джиганом увидели нового мужчину
18:21
Зараженные коронавирусом звезды: кто из знаменитостей пострадал от COVID-19
17:57
Без "лежаков": в России нашли оригинальный способ борьбы с лихачами на дорогах
17:57
"Не буду закрываться": обманутая Самойлова не намерена молчать
17:53
"Накроет цунами": масштабы коронавируса в Нью-Йорке вызвали ужас
17:43
"Было шесть выкидышей": борющаяся за наследство мужа Рынска откровенно о беременности
17:32
"Выходит из-под контроля": Лукашенко не справился с коронавирусом
17:24
Какие фильмы россияне смотрят во время карантина
17:07
"Обманывал на деньги": Лолита обвинила Цекало в махинациях с гонорарами
16:49
Михаил Полицеймако стал отцом в четвертый раз
16:48
Россиянин попал в реанимацию и лишился кожи на руке из-за обычного ушиба локтя
16:40
Карта коронавируса
16:23
Реквизит искали на барахолках: как воссоздавали эпоху 60-х в сериале "Заступники" Первого канала
16:22
Вот это поворот: Малахов занял место Галкина
16:16
Ослабили в десятки раз: найден способ лечения COVID-19
16:13
"Через постель": Волочкова заявила о домогательствах со стороны влиятельного мужчины
15:57
Коронавирус: последние новости сегодня, 1 апреля 2020 года
15:51
Коронавирус – статистика онлайн: сколько заболевших в Москве, России и мире
15:51
Армен плакал и благословлял: Цымбалюк-Романовская тайно вышла замуж за сына Джигарханяна
15:50
Синоптик рассказала москвичам о погоде в начале апреля
15:45
"Просила не говорить": Началову предупреждали о ее смерти задолго до болезни
15:32
"Я тебя в порошок сотру!": Кушанашвили оцепенел от угроз Пугачевой
15:17
"Идиоты": севшим в самолет Светлане Бондарчук и ее любовнику устроили разнос
14:59
Назван новый вид мошенничества из-за распространения коронавируса в России
14:59
"Емеля-дурачок": Собчак раскрыла неожиданный секрет успеха Бузовой
14:58
"Слащаво и помпезно!": Маркл подверглась нападкам за свою работу
14:54
Осталась без Джигурды: узнавшая новость Анисина расплакалась
14:52
В Москве на продавца магазина набросился мужчина с мачете
14:48
Володин рассказал о самых важных законах марта
14:47
На Ямале незаконное проникновение в гостиницу обернулось серьезными последствиями для подростка
14:33
Песков рассказал о мерах предосторожности Путина в связи с пандемией коронавируса
14:29
Мать посчитала сына умершим из-за заражения коронавирусом
14:16
Екатерина Волкова стала частью опасного проекта
14:14
В Петербурге поймали пытавшуюся избежать самоизоляции россиянку
14:12
Дума приняла закон о кредитных каникулах для пострадавших от коронавируса
14:07
"Спасайся кто может": Топалов публично унизил Тодоренко
13:58
"У нас общие пристрастия": Киркоров заласкал красавчика Лазарева
13:56
Жена Козловского показала себя во время беременности
13:52
Россияне начали скупать спиртное из-за карантина
13:50
"Эгоисты": Лещенко и Кудрявцевой влепили звонкую пощечину
13:34
Показавшая крохотного ребенка Подольская откровенно о нелюбви Пугачевой
13:25
Наживаются во время карантина: звезда российских сериалов о попытке уехать за город
13:22
"На сегодня 77 человек": Кушанашвили шокировал Корчевникова количеством своих женщин
13:20
Умер лауреат Нобелевской премии
13:08
Пока вся страна сидит на гречке: Салтыкова устроила веселые танцы на карантине (видео)
12:58
В Москве госпитализировали маленького ребенка под воздействием наркотиков
12:55
"Уже не смешно": Тарасов высказался о карантине из-за коронавируса
12:50
Топурию приравняли к стриптизеру Тарзану
12:48
В "Росатоме" стартует 3D-печать клапанов для аппаратов ИВЛ
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"Никогда не был мальчиком": стилист Пугачевой призвал Киркорова признаться в гомосексуальности
Свести концы с концами: как выживают лишившиеся работы из-за коронавируса Пугачева и Галкин
"Потом заберет": Тарасов подарил жене неприлично дорогую машину
Бузова показала прилюдные ласки с известным блогером (видео)
Проклятый коронавирус оставил народ без Киркорова
"Получила в затылок": на мать Лолиты Милявской напали
Коронавирус

В ВОЗ опровергли популярный миф о заражении коронавирусом

Фото: Cecilia Fabiano/ La Presse/www.globallookpress.com
Во Всемирной организации здравоохранения прокомментировали утверждения о передаче коронавируса воздушно-капельным путем. Сообщение появилось на официальном сайте ВОЗ. 

Продолжение: Джоли изолировала детей от Питта из-за коронавируса

прочитано 4131 раз

Заражение коронавирусом происходит из-за попадания в организм мелких капель, которые выделяются при кашле или чихании. При этом люди должны находиться на расстоянии менее метра друг от друга.   

ПО ТЕМЕ

Вернется осенью: озвучен неутешительный прогноз по коронавирусу

Появились данные о санкциях за нарушение режима самоизоляции в Москве

 Коронавирус в мире: последние новости

Сюжеты Коронавирус в мире: последние новости

По воздуху COVID-19 не передается, подчеркнули в ВОЗ. Выделяемые зараженным капли слишком тяжелые, чтобы долго задерживаться в воздухе. Даже если пройти там, где несколько минут назад шел инфицированный, шанс подхватить коронавирус почти нулевой, заверили в организации.   

Эксперты ВОЗ призвали соблюдать дистанцию не менее метра. Так можно защититься от заражения. Кроме того, в ВОЗ посоветовали не прикасаться к поверхностям, которые могут содержать выделения больных коронавирусом, и чаще мыть руки.   

Напомним, что по всему миру COVID-19 заразились более 700 тысяч человек. В России за последние сутки выявлено 302 новых случая, из них 212 – в Москве.

В столице большинство новых заболевших – люди в возрасте от 18 до 40 лет, сообщает городской оперативный штаб по борьбе с коронавирусом. Общее число инфицированных COVID-19 в нашей стране достигло 1836.   

С 30 марта в Москве и области введены новые ограничения из-за коронавируса. Граждане обязаны оставаться дома: покидать квартиру можно только для похода в продуктовый магазин, аптеку, банк, на работу, для выгула домашних животных, обращения за срочной медпомощью, а также если необходимо выкинуть мусор.

Автор: 30 марта 2020, 13:13

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Коронавирус нанес мощный удар Зеленскому
На Украине бросились в ноги России ради спасения от коронавируса
Россия получила новый статус из-за коронавируса
Спасибо коронавирусу: в Кремле заявили об отмене санкций

Шоу-бизнес

"Не буду закрываться": обманутая Самойлова не намерена молчать
"Было шесть выкидышей": борющаяся за наследство мужа Рынска откровенно о беременности
"Обманывал на деньги": Лолита обвинила Цекало в махинациях с гонорарами
Вот это поворот: Малахов занял место Галкина

Проишествия

Блогер-фармацевт показала подарок покойного мужа
У студентки в Москве украли старинные вещи на 19 миллионов рублей
На глазах у детей: москвич зверски расправился с женой и ее родителями
Тысяча россиян оказались в заложниках в Черногории из-за коронавируса

Lifestyle

Умерла актриса Инна Макарова
Чума на оба ваши дома: коронавирус изменил людей до неузнаваемости
В театре Миронова несовершеннолетний покончил с собой из-за неразделенной любви к парню
Японский пианист открыл способ воздействия на здоровье зрителей
Шоу-бизнес

"Все, труба, ухожу!": Якубович объяснил решение оставить "Поле чудес"

Телеведущий услышал от руководства "Черт с тобой!"
Шоу-бизнес

"У нас общие пристрастия": Киркоров заласкал красавчика Лазарева

Король российской эстрады счастлив
Коронавирус

Коронавирус: последние новости сегодня, 1 апреля 2020 года

Ситуация с эпидемией в России и мире меняется стремительно
Шоу-бизнес

Грудь Собчак подверглась удалению: на такое нельзя смотреть

Телеведущая пожаловалась на случившееся

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 1 апреля 2020 года
Гороскоп на сегодня, 31 марта 2020 года
Гороскоп на апрель 2020 года
Гороскоп на выходные

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Озверевшие россияне требуют исключить Трусову из сборной
Каждый день ставили капельницы: раскрыты подробности тяжелой операции Аделины Сотниковой
Коронавирус сорвал Олимпийские игры – 2020
Месси пришлось играть с туалетной бумагой вместо мяча из-за коронавируса

Регионы

Сухой закон на самоизоляции: россиян удивило новое ограничение от якутских властей
Лучше бы не строили? Власти признали опасность Крымского моста
Вдобавок к коронавирусу: в России зафиксирована вспышка опасной инфекции
Мощная стихия обрушилась на Алтайский край (видео)
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+