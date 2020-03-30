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Коронавирус

Вернется осенью: озвучен неутешительный прогноз по коронавирусу

Коронавирус в мире: последние новости. Фото: Daniel Bockwoldt/dpa/www.globallookpress.com
Правительства всех стран мира принимают беспрецедентные меры для борьбы с коронавирусом. Несмотря на успехи, расслабляться рано: новая волна пандемии может начаться осенью, считает сербский эпидемиолог Зоран Радованович.   

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Если бы не принятые меры, число заболевших коронавирусом росло бы более быстрыми темпами, уверен доктор. Самоизоляция и социальное дистанцирование помогают сделать нагрузку на систему здравоохранения равномерной, подчеркнул эксперт.   

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Совсем остановить пандемию коронавируса невозможно, но есть шанс растянуть ее по времени, уверен Радованович. Благодаря жестким мерам количество заражения COVID-19 к лету снизится до единичных случаев, но осенью вновь может начаться рост заболеваемости, приводит мнение эпидемиолога РИА Новости.   

"Например, эпидемия SARS продолжалась до июля 2003 года. Новый коронавирус необязательно должен этому следовать", – сказал Радованович.   

По всему миру общее число зараженных коронавирусом достигло 723 тысяч. За сутки заболели более 59 тысяч человек, не смогли справиться с инфекцией 3,1 тысячи пациентов.   

Больше всего зараженных коронавирусом в США – 142 тысячи. За последние сутки выявлено почти 19 тысяч новых случаев. Самая тяжелая ситуация складывается в Нью-Йорке.   

Динамика распространения коронавируса в России нарастает. За последние сутки в нашей стране выявлено 302 новых случая, из них 212 – в Москве. Общее число заболевших COVID-19 достигло 1836.

Автор: 30 марта 2020, 12:10
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