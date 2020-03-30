Появились данные о санкциях за нарушение режима самоизоляции в Москве

Правительство Москвы собирается определить меры за нарушение ограничений, введенных для защиты населения от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря мэра Гульнару Пенькову.
По ее словам, решение будет принято в ближайшее время. В документе будут закреплены порядок осуществления контроля над соблюдением санкций и ответственность за их нарушение, передает РИА ФАН.
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