Появились данные о санкциях за нарушение режима самоизоляции в Москве

Правительство Москвы собирается определить меры за нарушение ограничений, введенных для защиты населения от коронавируса COVID-19. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря мэра Гульнару Пенькову.

По ее словам, решение будет принято в ближайшее время. В документе будут закреплены порядок осуществления контроля над соблюдением санкций и ответственность за их нарушение, передает РИА ФАН.