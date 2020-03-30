Коронавирус: последние новости сегодня, 30 марта 2020 года

Количество заболевших коронавирусом COVID-19 по всему миру продолжает увеличиваться. Общее число зараженных превысило 700 тысяч. Последние новости о коронавирусе на 30 марта 2020 года – в материале "Дни.ру".

Коронавирус в мире

Общее число заболевших COVID-19 составило 723,3 тысячи, за сутки коронавирусом заразились более 59 тысяч человек. Выздоровели около 150 тысяч человек, также зафиксировано 3,1 тысячи новых смертей.

По количеству новых заболевших лидируют США – 142 тысячи человек и плюс 18,8 тысячи за последние сутки. Заразившиеся в других странах:

Италия – 97,6 тысячи человек (плюс 5,2 тысячи случаев)

Китай – 81,4 тысячи (плюс 45)

Испания – 80 тысяч (плюс 6,8 тысячи)

Германия – 62,4 тысячи (плюс 4,7 тысячи)

Коронавирус в России

На 29 марта сообщалось о 1534 случаях заражения коронавирусом в России. За те сутки в нашей стране было подтверждено 270 диагнозов "COVID-19".

Больше всего зараженных в Москве – 1014. За сутки выявлено 197 случаев. В Московской области – 27, в Санкт-Петербурге – пять. В столице сообщалось о 1014 выявленных случаях заражения коронавирусом, в том числе шести летальных исходах. Всего по России на воскресенье было подтверждено 1534 случая заражения.

Коронавирус становится менее агрессивным, его распространение в апреле может пойти на спад. С обнадеживающим заявлением выступил заведующий отделом науки 67-й московской больницы профессор Владимир Шумилов.

"Я считаю, прогноз весьма благоприятный", – приводит его слова РИА Новости.

Полная самоизоляция

С 30 марта из-за коронавируса в Москве и области вводится обязательная самоизоляция вне зависимости от возраста. Покидать жилище можно будет только в случае:

обращения за экстренной медицинской помощью

угрозы жизни и здоровью

следования к месту работу (если она не приостановлена)

похода в продуктовый и зоомагазин, аптеку, салон связи, банк

выгула домашних животных

выноса мусора

Между тем граждане могут беспрепятственно приезжать в столицу и выезжать из нее. Для отслеживания перемещений по городу будет развернута умная система.

Что происходит в Коммунарке

Большинство заболевших коронавирусом в Москве содержатся в больнице №40 в Коммунарке. В клинике находятся 348 человек, сообщил главврач Денис Проценко.

За истекшие сутки там умерли два зараженных COVID-19 пациента. Одному из них было 80 лет, течение болезни осложнялось острой сердечной недостаточностью.

Другому умершему было 69 лет. У него диагностировали сахарный диабет, пациент провел трое суток на аппарате искусственного дыхания. Таким образом, общее число смертей от коронавируса в России достигло восьми.

Место Заразились Умерли Москва 1014 6 Россия (без Москвы) 508 2 Италия 97,689 10,779 Весь мир 723,300 34,057

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