Коронавирус в России вынудил Тилля Линдеманна пойти на крайние меры

Певцу пришлось пойти на крайние меры, чтобы обезопаситься. Защитился Тилль Линдеманн от инфекции весьма необычным образом. Он выступил в огромном пузыре.
Но в такой защитной оболочке музыкант провел не весь концерт. Он вышел наружу для того, чтобы бросить в зрителей тортами, передает Life. Эпатажный трюк развеселил поклонников Rammstein.
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