Известный астролог предсказал неожиданный поворот в истории с коронавирусом

По словам эксперта, пандемию он предсказывал в январе, когда коронавирус распространился в Китае и начал проникать в другие страны. Также астролог составил календарь, где спрогнозировал спад заболеваемости в первой декаде февраля.
Многое зависит от состояния биосферы планеты, считает Зараев. Эксперт полагает, что в январе она попала в негативную зону – отсюда распространение коронавируса.
В текущем году много несбалансированной энергии. Все из-за специфического тройного соединения в знаке Козерога, сказал астролог в беседе с ФАН. По его словам, речь идет о "сухой и холодной" энергии, которая проверяет человечество на прочность.
Пик пандемии коронавируса COVID-19 Зараев предсказал на вторую половину апреля. Затем распространение заболевания замедлится, защитные силы человеческого организма активизируются.
На 16 марта в мире зафиксировано более 160 тысяч случаев заражения коронавирусом. Погибли около шести тысяч человек. В России заболели 63, трое выздоровели.
Эпицентр пандемии сместился из Азии в Европу. В Китае новых случаев заражения почти нет, в Южной Корее и Японии уменьшилось количество заболеваний коронавирусом. Самая сложная ситуация в Италии, Испании и Франции.
Для борьбы с распространением коронавируса COVID-19 в России была создана специальная рабочая группа Госсовета. Ее возглавил мэр Москвы Сергей Собянин.
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