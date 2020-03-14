"Начихал и сопли вытер": врачи заговорили об опасности коронавируса в магазинах

Как уже известно, заразиться любым вирусом, в том числе и нововыявленным, можно в местах большого скопления людей. Высокий риск подхватить заразу возникает в общественных местах. Однако журналисты Ura.ru решили поинтересоваться у экспертов, какова вероятность заразиться коронавирусом в магазине.
На эту тему поразмышлял заслуженный врач России Евгений Лильин. Разумеется, супермаркеты – идеальное место для передачи различных вирусных заболеваний. Особое место занимают отделы с овощами и фруктами, где любой покупатель может их потрогать.
"Может, он на них покашлял, начихал и сопли вытер", – сказал специалист.
Важно знать, что коронавирус передается не только воздушно-капельным путем, но и тактильным. Необходимо перед употреблением тщательно мыть такие продукты. Горячей воды вполне будет для этого достаточно, уверяют врачи.
На данный момент зарегистрировано почти 148 тысяч случаев заражения коронавирусом. Большая часть заболевших находится в Китае. В России, по официальным данным, COVID-19 обнаружили у 47 человек.
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