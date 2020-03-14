Ведущая Первого канала не может вернуться домой из-за коронавируса

Звезда программ о путешествии Жанна Бадоева улетела в США снимать новые выпуски передачи "Жизнь других", которая выходит на Первом канале. Там она посетила в Калифорнию и Флориду. Но съемки программы приостановили после неприятной новости.
Продюсер передачи в беседе с порталом "Газета.Ru" рассказал, что Бадоева не сможет вернуться домой в Италию. Об этом звезда узнала после недавнего заявления президента США Дональда Трампа. Лидер запретил посещать Европу ближайшие 30 дней из-за пандемии коронавируса.
Жанна и вся съемочная группа надеются, что им удастся в скором времени покинуть Америку, но пока в стране большие проблемы с авиабилетами. В своем инстаграм-аккаунте звезда рассказала, что сохраняет спокойствие и не поддается панике, а также желает всем здоровья и терпения.
Согласно последним данным, в США заразились коронавирусом более полутора тысячи человек. Больше всего заболевших в штате Вашингтон и Нью-Йорке. Всего в мире выявлено 145 тысяч таких случаев.
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