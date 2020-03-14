"Первая стадия": Пригожин сделал заявление о коронавирусе

Пандемия коронавируса повлияла на деятельность представителей шоу-бизнеса. Многие артисты стали отменять или переносить свои выступления как в России, так и за рубежом. Например, лишились работы Филипп Киркоров, Полина Гагарина, Лобода, Валерия... К слову, супруг последней решил сделать заявление по поводу COVID-19. Иосиф Пригожин считает, что необходимо относиться к этому вирусу серьезно и отказаться от шуток.
"Проблема этого вируса в том, что первая стадия болезни протекает бессимптомно", – цитирует продюсера Teleprogramma.pro .
Сейчас Иосиф Пригожин и его супруга Валерия стараются не появляться в общественных местах, не посещают мероприятия. Супруги не хотят рисковать своим здоровьем и находятся, как говорил продюсер, на вынужденных каникулах.
Тем временем в мире выявлено свыше 145 тысяч случаев заражения COVID-19. Больше всего заболевших в Китае, Италии и Иране. Во многих странах ограничены авиаперелеты. К слову, в России, согласно официальным данным, зафиксировано 45 случаев заражения коронавирусом, трое человек из этого списка уже выздоровели.
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