"Отключите зомбоящик": Мария Шукшина открыла россиянам правду о коронавирусе

В своем инстаграм-аккаунте Мария Шукшина опубликовала запись, в описании под которой она разместила притчу, олицетворяющую ее позицию по коронавирусу в России. Актриса решила намекнуть подписчикам, что настоящая опасность исходит не от самой инфекции.
Она сравнила вирус с чумой, которая признается, что убила тысячу человек. Однако одухотворенная в притче болезнь обращает внимание, что остальные люди умерли не от ее рук, а от собственного страха.
"Отключите зомбоящик, включите мозг", – посоветовала россиянам артистка.
Тем самым Мария Шукшина дала понять, что настоящая угроза, по ее мнению, кроется в панике, которую разводят люди из-за эпидемии коронавируса в России. Поддавшись ей, человечество может ощутить на себе гораздо более тяжелые последствия, чем сама инфекция.
Стоит отметить, что опасения из-за вируса все же не лишены оснований. По последним данным, число зараженных во всем мире перевалило за 145 тысяч человек, при этом более пяти тысяч людей скончались. В России болезнь подхватили уже более 50 человек.
Популярные темы форума
Я тоже хотела бы замуж за Путина!.
Сало кушать или нет? Тут есть звёздные диетологи?
Чего боится коронавирус?
Алла Львовна Пугачева, с праздником!
Литтл биг отстой, провалят Евровидение
Лиона-хамелиона
Пандемия это ,что?
Что вам нравится в мужчинах?
Сколько вам лет?
Как давно вы на форуме?