Как отличить коронавирус от ОРВИ: озвучена инструкция

Симптомы коронавируса у человека практически полностью совпадают с признаками банального ОРВИ или, в крайнем случае, сложного гриппа. Однако способ отличить одно от другого есть. Инструкцию озвучил вирусолог Александр Лукашев. Он подчеркнул, что первое, о чем должен позаботиться человек, вернувшийся домой из регионов, охваченных эпидемией, это замерить срок инкубационного периода – 14 дней.
Если в это время человек почувствует ухудшение самочувствия, то ему следует самостоятельно позаботиться о карантине и ограничить общение с окружающими. После этого следует обратиться в специалистам. Причем важно не идти в больницу на своих двоих, подвергая риску остальных пациентов, а изложить свои подозрения по телефону, после чего на скорой помощи отправиться в инфекционную клинику.
Обязать больного поступить именно таким образом никто не может, однако такое поведение можно только приветствовать. "Каждый человек должен заботиться о своих согражданах", – цитирует "Царьград" Александра Лукашева. При этом самостоятельно отличить коронавирус COVID-19 от ОРВИ практически невозможно. В случае возникновения соответствующих подозрений следует, в первую очередь, обратиться за помощью к специалистам.
Напомним, коронавирус в России уже был официально диагностирован у пяти человек. Речь идет о двух гражданах Китая, которые уже успели полностью выздороветь под чутким контролем специалистов, а также о трех россиянах, подхвативших заразу на круизном лайнере Diamond Princess и эвакуированных в Казань.
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