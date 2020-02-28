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Здоровье

Как отличить коронавирус от ОРВИ: озвучена инструкция

Фото: J.M. Guyon - Copyright 2013/CandyBox/www.globallookpress.com
Коронавирус в России уже был обнаружен у пяти человек, однако широкая общественность до сих пор не знает, что нужно делать, в случае возникновения подозрений на заражение. С инструкцией о том, как отличить COVID-19 от банальной ОРВИ выступил вирусолог Александр Лукашев.

Продолжение: Ксения Собчак поведала о коронавирусе в борделе с проститутками
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Симптомы коронавируса у человека практически полностью совпадают с признаками банального ОРВИ или, в крайнем случае, сложного гриппа. Однако способ отличить одно от другого есть. Инструкцию озвучил вирусолог Александр Лукашев. Он подчеркнул, что первое, о чем должен позаботиться человек, вернувшийся домой из регионов, охваченных эпидемией, это замерить срок инкубационного периода – 14 дней.

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 Эпидемия коронавируса

Сюжеты Эпидемия коронавируса

Если в это время человек почувствует ухудшение самочувствия, то ему следует самостоятельно позаботиться о карантине и ограничить общение с окружающими. После этого следует обратиться в специалистам. Причем важно не идти в больницу на своих двоих, подвергая риску остальных пациентов, а изложить свои подозрения по телефону, после чего на скорой помощи отправиться в инфекционную клинику.

Обязать больного поступить именно таким образом никто не может, однако такое поведение можно только приветствовать. "Каждый человек должен заботиться о своих согражданах", – цитирует "Царьград" Александра Лукашева. При этом самостоятельно отличить коронавирус COVID-19 от ОРВИ практически невозможно. В случае возникновения соответствующих подозрений следует, в первую очередь, обратиться за помощью к специалистам.

Напомним, коронавирус в России уже был официально диагностирован у пяти человек. Речь идет о двух гражданах Китая, которые уже успели полностью выздороветь под чутким контролем специалистов, а также о трех россиянах, подхвативших заразу на круизном лайнере Diamond Princess и эвакуированных в Казань.

Автор: 28 февраля 2020, 19:25

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