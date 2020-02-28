Как отличить коронавирус от ОРВИ: озвучена инструкция

Коронавирус в России уже был обнаружен у пяти человек, однако широкая общественность до сих пор не знает, что нужно делать, в случае возникновения подозрений на заражение. С инструкцией о том, как отличить COVID-19 от банальной ОРВИ выступил вирусолог Александр Лукашев.

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