Найдены доказательства искусственного происхождения коронавируса

Одна из самых пугающих черт нового коронавируса – структура, которая позволяет ему не только передаваться от животных людям, но и не видеть различий между теплокровными и хладнокровными. Подобная комбинация вряд ли могла возникнуть в природных условиях спонтанно, считают некоторые специалисты.
Согласен с ними и военный эксперт Игорь Никулин. Он указал на еще один косвенный фактор, говорящий об искусственной природе коронавируса COVID-19. Дело в географии распространения болезни, считает он. Большой очаг зарегистрирован в Иране, который от Поднебесной весьма далек. Россия же прямо граничит с КНР. Тем не менее данные о числе заболевших говорят сами за себя.
Вопросы вызывает и версия о передаче коронавируса от мяса с рынка в Ухане. Никулин напомнил, что китайцы едят змей, летучих мышей и вообще "все, что движется", тысячу лет, однако за все это время болезни не угрожали людям. "А тут за последние 20 лет уже восемь особо опасных коронавирусов перешли на человека", – цитирует эксперта "Царьград".
Он уверен, что в ближайшее время обнаружится заказчик этой "спецоперации", охватившей целый мир. Чтобы понять, кто стоит за распространением коронавируса, достаточно узнать, кто наживется на глобальных изменениях мировой экономики, вызванных паникой планетарного масштаба.
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