Выедает легкие: последствия коронавируса ужаснули народ

В издании Journal of Forensic Medicine были опубликованы результаты вскрытия первой жертвы нового коронавируса COVID-19. Патологоанатомы выяснили, что болезнь буквально выедает легкие у своего носителя.



Первым умершим от пугающей болезни считается 85-летний пациент. Известно, что в больницу он поступил без симптомов коронавируса – у мужчины не было ни высокой температуры, ни кашля, на других признаков. И лишь на десятый день наблюдений у пациента были зафиксированы лихорадка и зуд в горле.

Еще спустя три дня у него был официально диагностирован коронавирус. Сделанная спустя неделю повторная томография показала, что инфекция поразила легкие. На 28-й день несчастный скончался из-за пневмонии и дыхательной недостаточности, передает телеканал "360". Вскрытие показало "повреждение глубоких частей дыхательных путей и легочный альвеол". Иными словами, болезнь буквально выела пожилому мужчине легкие.

Несмотря на то, что смертельная опасность коронавируса была известна изначально, само описание его действия на человеческий организм ужаснул народ. Пользователи Сети пришли в настоящий ужас и выразили надежду, что до настоящей пандемии, когда никакого спасения от смертельной опасности не будет, не дойдет.

Также специалисты отметили, что пока не обладают доказательствами предположения, что коронавирус может поражать и другие органы. Первая жертва в силу возраста страдала многими другими заболеваниями, поэтому сложно оценить, какие очаги поражения были вызваны именно COVID-19. Для этого необходимы дальнейшие исследования.

Напомним, коронавирус в России был диагностирован у двух граждан Китая. Оба были помещены под надзор врачей и уже успели полностью выздороветь. Также трое заразившихся россиян были доставлены с круизного лайнера Diamond Princess. Они проходят лечение в Казани.