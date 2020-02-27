В Кремле рассказали влияние коронавируса на поправки в Конституцию

Общенародное голосование, на котором россияне смогут выразить свое отношение к поправкам в Конституцию страны, назначено на 22 апреля. У некоторых экспертов эпидемиологическая ситуация в мире вызвала опасения о том, что в назначенный срок провести такое мероприятие будет невозможно по соображениям безопасности.
В Кремле сочли подобный страх избыточным. "Пока я не вижу, что есть какие-то основания для этого", – цитирует ТАСС пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Он добавил, что российские власти в ежедневном режиме отслеживают ситуацию с распространением коронавируса в мире.
Дмитрий Песков добавил, что пока делать какие-то предположения тяжело. Впрочем, учитывая, что коронавирус в России не вызвал ни массового заражения, ни повышенной паники, вряд ли эпидемия сможет оказать влияние на сроки принятия поправок в Конституцию.
Напомним, коронавирус COVID-19 возник в китайском городе Ухань. Эпидемия охватила не только Китай – сейчас болезнь успела попасть на все континенты, за исключением Антарктиды.
Симптомы коронавируса у человека похожи на признаки гриппа или сильной простуды. Передача болезни происходит воздушно-капельным путем. Ученые предупреждают, что лекарств, которые бы могли исцелить человека, не существует. Остается лишь облегчать последствия и ждать естественного выздоровления, которое наступает, чаще всего, спустя две недели после заражения.
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