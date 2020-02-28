"Уже невозможно контролировать": ученые сообщили о пандемии коронавируса

Ученые из Королевского колледжа в Лондоне заявили, что количество зараженных превышает официальные данные во много раз. Около двух третей случаев инфицирования еще не было выявлено. По мнению специалистов, это говорит о всемирной пандемии.
Эпидемиолог Оксфордского университета Кристофер Дай отметил, что распространение заболевания "уже невозможно контролировать". Он считает, что работу медицинских и санитарных служб необходимо пересмотреть, сообщает "Комсомольская правда" со ссылкой на научный журнал Science.
Специалист усомнился в эффективности мер по ограничению международных поездок. Вместе этого ученый предложил другую тактику: закрыть школы и вузы, подготовить больницы к приему пациентов и ввести жесткие правила карантина.
Напомним, о вспышке нового вида пневмонии, возбудителем которого стал коронавирус COVID-2019, стало известно в конце прошлого года. По последним данным, число зараженных уже превысило 83 тысячи человек. Летальный исход был зафиксирован в 2,8 случаях, передает агентство "Интерфакс".
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