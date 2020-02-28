Коронавирус поставил под угрозу производство жизненно необходимых лекарств

Большая часть фармацевтического сырья для изготовления лекарств поставляется из Китая. Только за прошедший год из Поднебесной в страну поставили 13,2 тысяч тонн медицинских ингредиентов. Но из-за эпидемии коронавируса китайские заводы по производству фармсырья приостановили свою работу, сообщает канал "360".
По оценкам российских специалистов, субстанций хватит до апреля 2020 года. Если ситуация в Китае не стабилизируется, то цены на лекарства могут значительно вырасти. Также не исключено, что часть жизненно необходимых препаратов (ЖНВЛП) исчезнет.
Как пишут Ura.ru со ссылкой на "Известия", каждый год в стране около 6,8 тысяч ЖНВЛП находятся в общаении. 55 процентов таких препаратов производится в России. Для этого используется китайское фармсырье. В торгово-промышленной палате России заговорили о необходимости увеличения производства субстанций внутри страны. Также возможно, что придется увеличить поставки из третьих стран.
Стоит отметить, что китайская субстанция входит в состав таких препаратов, как парацетамол, аскорбиновая кислота, анальгин и ибупрофен.
"Из-за того, что Китай и Индия стали мировыми лидерами по производству лекарственного сырья, проблема возникнет не только у нас, но и в других странах, в том числе в США", – отмечают эксперты.
Дефицит сырья, смена экспортера и изменение всей логистики могут привести к тому, что производители начнут отказываться от изготовления ЖНВЛП себе в убыток. Так или иначе, цены на субстанции будут расти, ведь Китаю придется компенсировать понесенные потери из-за коронавируса. Как следствие, стоимость лекарств также увеличится.
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