Надежды нет: коронавирус проник в сердце Европы

Мировая общественность с пониманием отнеслась к ужасающим цифрам зараженных и погибших от коронавируса COVID-2019 в Китае. Были готовы люди и к тому, что эпидемия выйдет за границы страны и заденет соседние государства.
Даже когда болезнь стали обнаруживать в городах, традиционно стоящих на перепутьях международных маршрутов, народ не спешил паниковать. Однако обнаружение коронавируса в самом центре Европы стало сильным ударом по представлениям о надежности карантинных мер.
Первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в кантоне Тичино на юге Швейцарии, передает ТАСС. Проверкой результатов анализов занимались специалисты из Женевы. Ничего успокаивающего они сообщить не смогли – болезнь действительно проникла в страну.
Отметим, кантон Тичино граничит с Италией, которую эпидемия затронула неожиданно сильно. Общее число заразившихся коронавирусом в этой стране, согласно последним данным, приближается к 290. Зарегистрировано семь смертельных случаев.
Происходящее вызывает сильные панические настроения в Европе. Сообщается о повышенных мерах безопасности в Италии. Тем временем европейские чиновники задумываются об усилении пограничного контроля. Открытые границы, к которым Старый Свет стремился многие десятилетия, возможно, станут еще одной жертвой коронавируса.
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