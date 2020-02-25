Надежды нет: коронавирус проник в сердце Европы

Надежды на то, что карантин сможет обеспечить международную безопасность перед лицом распространения эпидемии коронавируса, окончательно исчезли во второй половине февраля 2020 года. Болезнь не просто проникла в Европу, но и пробралась в самое ее сердце.

Мировая общественность с пониманием отнеслась к ужасающим цифрам зараженных и погибших от коронавируса COVID-2019 в Китае. Были готовы люди и к тому, что эпидемия выйдет за границы страны и заденет соседние государства.

Даже когда болезнь стали обнаруживать в городах, традиционно стоящих на перепутьях международных маршрутов, народ не спешил паниковать. Однако обнаружение коронавируса в самом центре Европы стало сильным ударом по представлениям о надежности карантинных мер.

Первый случай заражения коронавирусом был подтвержден в кантоне Тичино на юге Швейцарии, передает ТАСС. Проверкой результатов анализов занимались специалисты из Женевы. Ничего успокаивающего они сообщить не смогли – болезнь действительно проникла в страну.

Отметим, кантон Тичино граничит с Италией, которую эпидемия затронула неожиданно сильно. Общее число заразившихся коронавирусом в этой стране, согласно последним данным, приближается к 290. Зарегистрировано семь смертельных случаев.

Происходящее вызывает сильные панические настроения в Европе. Сообщается о повышенных мерах безопасности в Италии. Тем временем европейские чиновники задумываются об усилении пограничного контроля. Открытые границы, к которым Старый Свет стремился многие десятилетия, возможно, станут еще одной жертвой коронавируса.