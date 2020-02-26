Безалаберный Тарасов рискует заразиться коронавирусом

Дмитрий Тарасов улетел в Италию, где бушует эпидемия коронавируса. Там спортсмен собирается сделать операцию.

Недавно футболист сломал ногу на тренировке клуба "Рубин". С ним Дмитрий Тарасов подписал контракт за три дня до инцидента, находясь на сборах в Турции.

У спортсмена выявили закрытый перелом со смещением левой малоберцовой кости. Травма сопровождается разрывом межберцового синдесмоза, сообщает "Экспресс газета". К слову, у Дмитрия Тарасова эта травма ноги не первая. И он уже проходил ранее лечение в Италии.

Вот и теперь спортсмен намерен поправить здоровье именно в этой стране. Однако отношение к эпидемии коронавируса, захватившей Италию, довольно безалаберно. Тем более, если учесть тот факт, что совсем недавно Дмитрий Тарасов вновь стал отцом – его супруга Анастасия Костенко родила спортсмену вторую общую дочь.

Отметим, всего за пару дней в Италии было обнаружено самое большое в Европе количество пациентов из-за эпидемии коронавируса. От страшной болезни уже погибли 11 итальянцев, число инфицированных в стране достигло 325 человек. Основная доля заболевших находится в северных регионах страны.