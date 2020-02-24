Важный шаг в борьбе: разработана вакцина от коронавируса

В ходе брифинга дипломат рассказал, что исследователям уже удалось разработать эффективную вакцину, которая "показывает иммунитет". Однако о повсеместном использовании препарата пока говорить рано, так как необходимо его доработать и проверить.
Посол уточнил, что в борьбе с эпидемией коронавируса используются два старых лекарства. "Во всех случаях, когда применяют лекарства, не было ни одного случая осложнения", – отметил Чжан Ханьхуэй. По его словам, их эффективность составляет более 85%, а в некоторых районах – более 90%.
Также дипломат опроверг данные о том, что инфекция имеет искусственное происхождение. Наиболее вероятным источником вируса являются дикие животные. В настоящее время проверяется версия о том, что "хозяином" болезни могла стать летучая мышь, сообщает "Интерфакс".
Напомним, в конце декабря прошлого года в китайском городе Ухань вспыхнула эпидемия коронавируса. Всемирная организация здравоохранения присвоила заболеванию название COVID-19. По последним данным, число зараженных в Китае выросло до 79,3 тысячи человек, жертвами инфекции стали 2,5 тысячи пациентов, передает РИА Новости.
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