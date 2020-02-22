Позор: взбесившихся из-за коронавируса украинцев пристыдили

На китайском новостном портале Toutiao был опубликован материал об эвакуации украинцев из Уханя и последовавших за ней протестах жителей поселка Новые Санжары в Полтавской области. Статья вызвала оживленные обсуждения среди читателей.
Как отметил один из комментаторов, смертельная эпидемия обнажила истинную человеческую сущность. Другой пользователей согласился с ним, добавив, что в тот момент надежда в сердцах эвакуированных была разрушена. "Крайне позорное и неразумное поведение перед лицом эпидемии", – возмущался третий.
Напомним, в середине февраля несколько десятков украинцев прилетели из КНР, где стремительно распространяется новый вид пневмонии. Власти распорядились разместить эвакуированных в специально оборудованных санаториях, однако это вызвало волну негодования общественности. В ряде регионов страны вспыхнули протесты.
В частности, в поселке Новые Санжары в Полтавской области произошли столкновения местных жителей и силовиков. Протестующие встречали своих сограждан криками, а также забросали автобусы камнями. Президент Владимир Зеленский резко осудил их поведение, отметив, что такими действиями они показали "не лучшую сторону своего характера", сообщает РИА Новости.
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