Китайца с температурой увезли на скорой из аэропорта Челябинска

Утром в аэропорту Челябинска приземлился самолет со студентом из Китая. При проверке у него зафиксировали повышенную температуру – 37,2, сообщает Ura.ru.
Молодого человека отправили в больницу на машине скорой помощи. Его доставили в инфекционное отделение и провели обследование. Однако опасения не подтвердились: выяснилось, что у иностранного гостя был не коронавирус, а обычная простуда (ОРВИ). Ему назначили лечение.
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