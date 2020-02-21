В Брянске госпитализировали китаянку из-за подозрения на коронавирус

В Брянске гражданку Китая сняли с поезда Киев – Москва из-за подозрения на новый коронавирус COVID-2019. У женщины была высокая температура, сообщает телеканал "360".
Главный врач по железнодорожному транспорту России принял решение отсоединить от состава вагон, где ехала китаянка, и отогнать его в санитарный тупик. Специалисты осмотрят пассажиров и проведут работы по профилактике вируса. Гражданку КНР доставили в инфекционную больницу Брянска, передает РИА Новости.
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