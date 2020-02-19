Еще опаснее: раскрыт новый способ передачи коронавируса

О том, что новый коронавирус передается воздушно-капельным путем, было известно с самого начала эпидемии. Открытием стало то, что подцепить болезнь можно и при непосредственном контакте с зараженным человеком. Однако и к этому обстоятельству врачи, экспертное сообщество и народ успели привыкнуть.
Из опубликованного китайским госкомитетом по вопросам здравоохранения документа становится ясно, что существует и третий способ заболеть коронавирусом. Заражение может произойти в том случае, если вирус будет находиться в воздухе в состоянии аэрозоля, передает РИА Новости. Для этого концентрация вещества должна быть достаточно высокой, время нахождения в помещении – длительным, а само оно плохо проветриваемым.
Таким образом, новый коронавирус COVID-2019 оказался еще опаснее, чем считалось ранее, поскольку путей его передачи больше. Судя по всему, в повседневной жизни люди чаще сталкиваются с первыми двумя способами распространения болезни. Однако опасный аэрозоль может возникать в воздухе при определенных условиях. Например, в больницах с недостаточным уровнем технического оснащения.
Возможно, что похожая ситуация сложилась на круизном лайнере Diamond Princess, где пассажиры оказались буквально заперты с зараженными людьми в замкнутом пространстве. Японская сторона отказалась принимать пассажиров, если их диагноз не будет подтвержден. В результате число больных коронавирусом возросло с одного человека до более чем пятисот.
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