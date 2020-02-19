Еще опаснее: раскрыт новый способ передачи коронавируса

Государственный комитет по вопросам здравоохранения Китайской народной республики опубликовал уже шестой вариант плана по диагностике и лечению коронавируса COVID-2019. В нем содержится также информация о способах передачи болезни, среди которых ранее не упоминавшийся способ.

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