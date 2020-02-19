Острая нехватка коек: Россия оказалась не готова к коронавирусу

Сразу два фактора риска могут превратить угрозу распространения коронавируса в России в настоящую катастрофу. Искать спасения у медиков будет практически невозможно.
Как установили специалисты аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, в инфекционных отделениях входящих в группу риска регионов крайне мало мест для размещения больных. Страдают от этого не только области, пограничные с Китаем, но и крупные транспортные хабы, в том числе – столичный регион.
Если заражение людей будет проходить по худшему сценарию, то в среднем коек хватит лишь для 0,8% заразившихся в этих субъектах. В Москве этот показатель будет еще меньше – 0,4%. Больше всего мест для больных сможет предложить Приморье, где койками обеспечат 1,6% больных. Цифры с учетом статистической погрешности говорят о том, что в стране практически отсутствует база на случай полномасштабной эпидемии коронавируса.
Данные аналитиков указывают также на острую нехватку врачей санитарно-эпидемиологической группы. В России насчитывается 13 тысяч специалистов данного профиля. И если заражение коронавирусом будет развиваться по самому пессимистичному прогнозу, то на одного медика будет приходиться 550 зараженных.
Напомним, в России официально было зарегистрировано два случая заражения коронавирусом. Оба пациента – граждане Китая – успели выздороветь под бдительным наблюдением специалистов и были отпущены по домам. Также закончился срок карантина россиян, эвакуированных из Китая. Среди них не было обнаружено ни одного больного.
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