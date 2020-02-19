Острая нехватка коек: Россия оказалась не готова к коронавирусу

Эпидемия коронавируса, расползающаяся по миру и уже успевшая по касательной зацепить Россию, заставила специалистов задуматься о готовности отечественной медицины к борьбе с масштабным распространением болезни. Оказалось, что в стране наблюдается острая нехватка как мест для больных, так и врачей профильных специальностей.

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