"Мне стало страшно": японский врач пришел в ужас от больных коронавирусом

Обстановка на круизном лайнере Diamond Princess, стоявшего на карантине возле берегов Японии, привела в ужас врача-эпидемиолога Ивату Кэнтаро. Будто специально на судне были созданы идеальные условия для заражения пассажиров коронавирусом.

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