"Мне стало страшно": японский врач пришел в ужас от больных коронавирусом

Японский врач-эпидемиолог Ивата Кэнтаро поделился с общественностью впечатлениями от посещения корабля Diamond Princess. Власти страны закрыли его на карантин и не выпускали людей без подтвержденного диагноза на берег. В результате число заболевших коронавирусом от одного пассажира увеличилось до более чем 500.
Врач признался, что увиденное им на борту было ужасно. "На Diamond Princess мне стало страшно из глубины сердца", – цитирует РИА ФАН Ивату Кэнтаро. Он отметил, что таких условий не встречал даже в Африке во время вспышки лихорадки Эбола и в Китае при эпидемии атипичной пневмонии.
Он напомнил, что во время работы с эпидемиями такого рода специалисты всегда четко разграничивают так называемые красные зоны, где высок риск заражения, и зоны зеленые, в которых можно находиться без специального защитного костюма. На Diamond Princess об этом правиле забыли.
В результате заразиться коронавирусом на лайнере можно было в любом месте и в любой момент. Люди в защитных костюмах и пассажиры в марлевых масках перемещались по судну абсолютно свободно.
Врач пришел к выводу, что хаос на корабле ясно показал провал Японии. Однако теперь Токио пытается скрыть свою неспособность справиться с ситуацией.
Напомним, согласно последним данным, коронавирусом заразились двое россиян со стоящего у берегов Японии лайнера Diamond Princess. При этом люди отмечают, что с информационной поддержкой находившихся на борту людей дела обстояли не лучшим образом.
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