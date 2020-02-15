Объявлено о смертной казни больных коронавирусом

В КНР законодательство предполагает высшую меру наказания за коррупцию или, к примеру, распространение контрафактных медицинских препаратов медицинских препаратов. Теперь же любой гражданин Китая, у которого подтверждено заражение вирусом Covid-19, может быть обвинен в угрозе общественной безопасности и приговорен к смертной казни. Это произойдет в том случае, если он отказывается от карантина, лечения или нарушает карантинный режим, а также посещает общественные места и транспорт.
Кроме того, высшая мера наказания может быть применена судом и в отношении тех, кто во время эпидемии преднамеренно нанесет тяжкий вред медработникам. К примеру, повредит их защитную одежду или плюнет в них, в результате чего врач заразится коронавирусом.
Стоит отметить, что в отдельный пункт вынесены чиновники и предприниматели. Они могут получить пожизненное или смертную казнь, если будут злоупотреблять положением страны для мошенничества и продажи некачественных или поддельных лекарственных средств, пишет издание Daily Sabah со ссылкой на сообщение Второго народного суда средней ступени Пекина.
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